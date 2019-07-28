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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 01:00

Son dakika: 'nde korkutan ! 'de hissedildi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde saat 00.37'de 3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem 'den de hissedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, 'nde saat 00.37'de 3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.29 00:37:49 39.4835 25.8347 7.7 -.- 3.3 3.2 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.28 22:45:30 38.3632 26.3552 5.2 -.- 1.0 -.- CESME (IZMIR) İlksel
2019.07.28 21:44:53 40.6427 29.0805 5.0 -.- 1.8 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.28 21:00:27 41.9925 35.6030 12.8 -.- 1.7 -.- GERZE ACIKLARI-SINOP (KARADENIZ) İlksel
2019.07.28 19:09:08 38.1615 23.5672 19.7 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
2019.07.28 18:29:12 37.2720 34.8905 5.0 -.- 2.1 -.- KESLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.07.28 16:08:18 40.6403 29.0703 4.8 -.- 1.7 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.07.28 12:01:10 38.2415 40.9545 7.3 -.- 2.1 -.- KEKLIKDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.07.28 10:32:13 38.2125 25.6243 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.07.28 09:44:37 36.2418 30.1333 5.0 -.- 1.9 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2019.07.28 07:25:08 37.3183 36.0080 8.6 -.- 2.3 -.- HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.28 06:52:00 37.2848 29.8507 5.0 -.- 2.0 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) İlksel

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