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  • 27.06.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 18:26

'nin ekmeğiyle oynadığı işçilerden açlık grevi kararı

’li belediye başkanlarının göreve gelir gelmez işçi kıyımına başlamasına tepkiler sürerken ’dan ’ya CHP Genel Merkezi’nin önüne yürüyen işçilerin talepleri CHP’li yöneticiler tarafından dinlenilmedi. İşçiler şimdi de açlık grevine gitme kararı aldı.

'den ve 'ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal baskı, mobbing, sürgün ve işten çıkarmalara 'dur' demek için 'dan 'ya yürüyen ancak bir sonuç alamayan işçiler açlık grevi kararı aldı. Yürüyüşün ardından önünde çadır eylemlerini sürdüren işçiler, 'na kadar sonuç almak için bekleyecek. Bu süre zarfından taleplerine yanıt alamazlarsa, bayramdan sonraki hafta açlık grevine başlayacak.

KAPI DUVAR OLDU
Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin ekmeği ve işi için Bolu'dan Ankara'ya yağmur-çamur demeden 12 gün yürüdüğünü belirterek, "Ankara'ya vardığımızda CHP'de kapı duvardı. İşçilerin haklı serzenişine kimse kulak vermedi. CHP Genel Başkanı seçim öncesi verdiği işçilere verdiği hiçbir sözün arkasında durmadı" diye konuştu. İşçilerin haklı taleplerini tamamen demokratik eylemler çerçevesinde sürdüğünü vurgulayan Arslan, "Biz şu anda Bolu Belediyesi'nin önündeki çadır eylemimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'na kadar bekleyişimiz devam edecek. Ancak hâlâ bir sonuç alamazsak bayram sonrasında açlık grevine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"YAPILANLAR İNSANİ DEĞİL"
MEMUR-SEN Genel Başkanı konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Emek kesimini istismar edip ekmeğinden edenlerin üst perdelerden uyarılması gerekiyor. Şu an yaşananların kabul edilebilir yanı yok. Bunlar insani değil." dedi.

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