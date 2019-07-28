Uzmanlar tropikal geceler nedeniyle Avrupalıları uyardı!

Avrupa'da sıcaklıklar öyle bir düzeye çıktı ki, Fransa halkı Louvre Müzesi'nin önündeki süs havuzunda serinlerken görüntülendi.

İskandinavya'da halk geçtiğimiz Cumartesi günü görülmemiş sıcaklıklara maruz kaldılar. Özellikle Norveç'in Laksfors kasabasında sıcaklıklar 35.6 dereceyi gördü. İsveç'te ise kuzeydeki Markusvinsa kentine sıcaklıklar 34.8'i gördü ve 1945'ten bu yana en yüksek sıcaklık hissedildi.

Tropikal geceler adı verilen sıcak hava dalgasının etkisizini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklıkların bölgeyi sarmasının ardından İsveç, Norveç ve Finlandiya'da yetkililer halka uyarılarda bulundu. Öyle ki Finlandiya'da polis, su aramak için yola çıkmış susuz geyiklere ve geçiş yollarına dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Norveç'te olduğu gibi İsveç'te de tropikal geceler adı verilen sıcak hava fenomeni etkisini sürdürüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ise sıcaklıkların Grönland'a kadar ulaşabileceği ve hızlı kar erimelerine karşı uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, bu ayın başlarında başlayan kuraklıkların muhtemel etkilerinin tahmin edilmesi ve orman yangınlarının önlenmesi açısından, ölçülen sıcaklıkların dikkate alınması yönünde uyarılarda bulundu.