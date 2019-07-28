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  • 28.07.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:34

Teslim olan 'lıdan çarpıcı itiraf! Tükenişi böyle anlattı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalından kaçarak silahsız ve teçhizatsız jandarma ekiplerine teslim olan 'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığı, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu söylediği öğrenildi.

İl 'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 'lı 1 terörist, Başkale ilçesi kırsalında, kaçıp, silahsız ve teçhizatsız Van Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu, ideolojik anlamda inançlarını büyük oranda yitirdiklerini, sözde Başkale Gücü grubundan 2 teröristin geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olmasının kendisini cesaretlendirdiğini söylediği öğrenildi.

ÖRGÜTTE MORALSİZLİK, TÜKENMİŞLİK, ÇARESİZLİK...
Teröristin, örgütte moralsizlik, tükenmişlik, çaresizliğin dayanılmaz boyuta ulaştığını, BTÖ mensuplarının kaçmak için uygun zaman ve zemini kolladıklarını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmelerinin ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156'yı aramalarının kendileri için faydalı olacağını söylediği bildiridi.

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