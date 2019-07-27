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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 15:55

Son dakika haberi: lideri Bahçeli: 'nun 'ya borcu varsa söylesin kurtaralım

Son dakika haberi... Genel Başkanı , Belediyesini ziyaretinin ardından halka hitap etti. Bahçeli, " Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz? -FETÖ derin ihanetinin açtığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da mı soğan istismarı ile telafi edeceksiniz? Bu nereye koşmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya borcu varsa söylesin, kurtaralım." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: PKK'ya borcu varsa söylesin kurtaralım

Genel Başkanı , 'da halka hitap etti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN PKK'YA BORCU VARSA SÖYLESİN KURTARALIM
"MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır. ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle sınırlarımızda yuvalanmıştır.

Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar?' dediği YPG, Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?

Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

GÜVENLİ BÖLGE OLMAZSA FIRAT'IN DOĞUSU ATEŞE VERİLMELİ
Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Güvenli bölge olmazsa Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli.

CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

Kimseden icazet almayacağız. Faizin aşağı çekilmesi sevindirici bir gelişme. Türkiye'de kimse aç ve açıkta olmamalı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir."

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