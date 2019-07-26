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Şehit diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı

ve TSK ortak nokta operasyonu yaptı. Diplomatımız Köse'ye suikastı planlayan 3 terörist, F-16'larla etkisiz hale getirildi​. Suikastçı Mazlum Dağ ile birlikte 45 kişinin de gözaltına alındığını belirtildi.



17 Temmuz'daki ' saldırının ardından , terörist avı başlattı. İki haini takibe aldı. 18 Temmuz'da birine ulaştı.
Terörist, Dohuk'ta, nokta atışıyla ortadan kaldırıldı. 24 Temmuz'da da Batika'da diğeri vuruldu, şehidin intikamı alındı.



HAİNLER HAVAYA UÇTU
Irak 'de bir lokantada PKK'lı terörist tarafından şehit edilen diplomatımız Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı. Saldırının planlayıcısı teröristler, 17 Temmuz'dan itibaren Erbil'den çıkışlarında takibe alındı. Etkisiz hale getirilmeleri için yerleşim yerlerinden uzak alanlar tercih edildi. TSK ve MİT'in işbirliği ile ilk ortak operasyon 18 Temmuz'da Duhok yolunda yapıldı. Gri bir araç İHA'larca tespit edildi. F-16, nokta atışıyla 2 teröristi yok etti. 2 hain yaralandı. 24 Temmuz'da ise Batika'da savaş uçağımız bir teröristi daha etkisiz hale getirdi. Suikastçı Mazlum Dağ ile birlikte 45 kişinin de gözaltına alındığını belirtildi.



Bir F-16, nokta atışıyla saldırıyı planlayan diğer teröristi de bombaladı.



2 terörıst, 18 Temmuz'da bu araçta vuruldu.

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