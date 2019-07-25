Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tunus'a hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecek olan Baci Kaid es-Sebsi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Kardeş Tunus halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Tunus’a taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
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