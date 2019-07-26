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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 08:27

Son dakika haberi: Eski bakan hayatını kaybetti! 'de bir ilke imza atan Işılay Saygın kimdir?

Son dakika haberine göre 'nin ilk kadın Çevre ve Bakanı olan , 'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakan hayatını kaybetti! Türkiye'de bir ilke imza atmıştı

''nin ilk kadın çevre ve bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan , 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?
'de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.
12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.
Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat – 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart – 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.
Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde olarak görev aldı.

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