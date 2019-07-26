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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:26

davasının firari sanığı yakalandı

Gazeteci 'in öldürülmesi davasında 2007 yılında tutuklanan, ardından serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapis cezası alan İzmir'de yakalandı. SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hrant Dink’in öldürülmesine yardım ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in 19 Ocak 2007 günü Şişli'de yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı yıl içerisinde , adam öldürmek suçuna iştirak" ve "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından Uzundal serbest bırakılmıştı.


*Tuncay Uzundal 2007 yılında böyle tutuklanmıştı

UZUNDAL'A 15 YIL VE YAKALAMA KARARI
Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklanmıştı. Kararda Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Kararda ayrıca Tuncay Uzundal hakkında da Dink'in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.


*Hrant Dink

İZMİR'DE YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılması ardından bugün İzmir'de gözaltına alınan Tuncay Uzundal'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Tuncay Uzundal Hrant Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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