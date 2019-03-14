Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün ile ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verilmesi kamuoyunda tepki topladı.



KURGU GÖRÜNTÜLER FOX TV ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'de çalışmaya başlayan Ercan Gün; katil Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Hrant Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı.



FETÖCÜLERLE YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007'de FETÖ/PDY üyeleri Bugün Gazetesi Eski Washington temsilcisi Adem Yavuzarslan, Kanaltürk Eski Ankara Temsilcisi Faruk Mercan ve Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu, bu kişilerce Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi.





KURGU GÖRÜNTÜ İÇİN SAMSUN JANDARMA KOMUTANLIĞI'NI ARADI

Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Ercan Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını oluşturup İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.



ERGENEKON OPERASYONLARININ ZEMİNİNİ HAZIRLADI

Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği ve yayınlanmasının sağlandığı ifade edildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı tespit edildi.



ERCAN GÜN'ÜN CİNAYETTEKİ ROLÜ

7 Ocak 2007: Ercan Gün, Zaman gazetesinden ayrıldı.

8 Ocak 2007: Ercan Gün, FOX TV'de işe başladı.

19 Ocak 2007: Hrant Dink, Ogün Samast tarafından öldürüldü.

20 Ocak 2007: FETÖ harekete geçti, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince deyim yerindeyse zorla, ısrarla Türk Bayrağı tutuşturularak görüntüleri kayda alındı.

30 Ocak 2007: FOX TV muhabiri Ercan Gün; o dönemde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, Bugün gazetesi Haber Müdürü Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi editörü Faruk Mercan ve emniyet mensuplarının örgütsel konumda "abi"liğini yapan avukat Halil İbrahim Koca ile Yenibosna'da bulunan Zaman gazetesinde buluştu. Söz konusu görüşmede; Ercan Gün'e haber olarak yayınlayacağı 44 saniyelik görüntü verildi.

31 Ocak 2007: Ercan Gün, Ogün Samast'ın görüntülerinin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği algısı oluşturulması için Samsun iline gönderildi.

Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aradı ve bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma yaptığı, görüntüleri jandarma görevlilerinden aldığı algısını oluşturdu ve daha sonra İstanbul a geri döndü.

1 Şubat 2007: FOX TV akşam ana haber bülteninde; "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla 44 saniyelik görüntü yayınlandı.