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  • 17.07.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:36

Son dakika haberi: 'in öldürülmesine ilişkin davada karar! 'ın cezası belli oldu

'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden 'e 99 buçuk yıl, 'a 2 buçuk yıl, 'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl 6 ay, ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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