Mahkumların erken tahliye olmasını öngören Yargı Reformu ile ilgili açıklama geldi ve 3600 ek gösterge, taşeron ve EYT için süreç hakkında değerlendirme geldi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirilecek.