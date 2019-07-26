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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 12:28

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Yargı reformu hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bakanlık bürokratları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşme sonrası bir açıklama yaptı.

1 Ekim sonrası Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı?

Mahkumların erken tahliye olmasını öngören Yargı Reformu ile ilgili açıklama geldi ve 3600 ek gösterge, taşeron ve EYT için süreç hakkında değerlendirme geldi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirilecek.

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