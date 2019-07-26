Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.07.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 15:54

kurbanlık fiyatları 2019! ne kadar?

2019 yılı kurban bayramına artık az bir süre kala büyük marketlerde kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başladı. kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu bağlamda kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında. Kesim yerleri ile birlikte hizmet veren Carrefoursa'da kurbanlık fiyatlarında kredi kartına taksit imkanı var. En az 20 kilo kemiksiz et veren kurbanlık dananın bir hisse fiyatı 1.395 ile 1.445 lira arasında değişiyor. Kıvırcık koçun fiyatı 1.395 lira, karaman koç kurbanlık fiyatı ise 1.345 lira. İşte ve .

CarrefourSa kurbanlık fiyatları 2019!

CarrefourSa kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Büyük market zincirleri, uygun fiyatta küçükbaş ve büyükbaş satışlarını yapmaya hazırlanıyor. CarrefourSa'da bütçeye uygun kurbanlık satışlarını gerçekleştirmeye başladı. İşte CarrefourSa kurbanlık fiyatları 2019! Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... 11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCarrefoursa kurbanlık fiyatları 2019! Carrefoursa küçükbaş ücretleri ne kadar?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri