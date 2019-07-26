CarrefourSa kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Büyük market zincirleri, uygun fiyatta küçükbaş ve büyükbaş satışlarını yapmaya hazırlanıyor. CarrefourSa'da bütçeye uygun kurbanlık satışlarını gerçekleştirmeye başladı. İşte CarrefourSa kurbanlık fiyatları 2019! Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... 11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında.