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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:17

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Başbakanı Han'a taziye telefonu

Son dakika haberine göre Başkan , Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan o ülkeye taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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