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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:38

Son dakika haberi: Kuzey 'a hava harekatı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya darbe! 4 terörist daha öldürüldü

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