Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.