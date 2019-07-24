Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.
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