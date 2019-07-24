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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:26

Son dakika: 'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu

, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin twitter üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

PKK'ya pençe darbesi!

, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

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