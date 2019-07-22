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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:13

Pençe -2 çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe -2 toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank , 19 Adet RPG-8 , 200 uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.

Pençe-2 Harekatı kapsamında toprağın altına gömülü halde çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

ndan yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı kapsamında, toprak altına gömülü şekilde 9 RPG-8 Anti-Tank , 19 RPG-8 , 200 Doçka uçaksavar mühimmatı (14,5 mm) ile 720 Doçka mühimmatının (12,7 mm) ele geçirildiği belirtildi.


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