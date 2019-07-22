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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 18:38

Son dakika: 'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 ’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'ın kuzeyinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."

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