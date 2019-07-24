Düzce Valiliği, meydana gelen su baskını ve toprak kayması ile ilgili başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlar için devletin ilgili kuruluşlarının, mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin "Genel Hayata Etkili" olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görüldüğü anımsatıldı.

Bu kapsamda bölgede "Genel Hayata Etkililik" kararı alındığı belirtilen açıklamada, mevzuat çerçevesinde gerekli yardımların yapılacağı ifade edilerek "Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararın alınmasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde, yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hale geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek 'genel etkililik kararı' veya 'genel hayata etkisizlik kararı' alınır.

Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir."

Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır."

SELDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın(10) cesetleri bulundu.



Dün gece ara verilen, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışmalar yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Ekipler tarafından bölgedeki her yere bakılıyor.