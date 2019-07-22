Buna göre, Kadirli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Alaplı ilçesinin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı alanına bağlanmasına karar verildi.