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  • 23.07.2019 03:39
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 03:39

Genel Kurul Kararı 'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu () , Kadirli ve Ereğli () yargı çevrelerini belirledi. Kadirli ve Mahkemelerinin kurulması dolayısıyla bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin HSK Genel Kurulu kararı, 'de yayımlandı.

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