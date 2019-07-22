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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 23:17

Ortakların kavgası büyüyor! İl Başkanı 'nun skandal açıklamasına İYİ Partili 'dan tepki

İl Başkanı bir skandala daha imza attı. Katancıoğlu, 'te öldürülen 'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre alenen destek verdiğini ortaya koydu. PKK destekçisi CHP ile ittifak kuran İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili da bu açıklamaya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 'ın çizgisini beğenen bir Belediye Başkanına açıkça destek veren İYİ Partili ismin bir anda duyduğu bu rahatsızlık ise 'ortaklık bozuluyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

İYİ Parti milletvekili , hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ortakları 'nin başkanını eleştiri yağmuruna tuttu. CHP Başkanı yaptığı açıklamayla terör destekçisi olduğunu alenen ortaya koydu.

KAFTANCIOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA
Kaftancıoğlu 'te öldürülen 'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" skandal bir açıklamaya imza attı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'de katıldığı canlı yayında Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

CHP ile de ittifak kuran İyi Parti'nin İstanbul milletvekili Ümit Özdağ da, "Kaftancıoğlu Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli.Terörü terörize etmeliyiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ORTAKLI ÇATIRDIYOR
'ın çizgisini beğenen bir Belediye Başkanına açıkça destek veren İYİ Partili ismin bir anda duyduğu bu rahatsızlık ise akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. İnfaz edilen teröristleri savunan Kaftancıoğlu'na karşı bu çıkışı ortaklık bozuluyor mu yorumunu yaptırttı.

PKK ile iş tutan CHP'nin yanında yer alan İYİ Parti'de ise çatırdamalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin tepe yönetimi birbirini suçladı. Genel Başkan Yardımcıları ve Musavat Dervişoğlu, 'i CHP'ye fazla taviz vermekle suçlarken, Akşener cephesi ise bir grubun ekipçilik yaptığını savunmuştu.

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