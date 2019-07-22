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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:26

'nün siyasi ayağını arayanlar 2000 öncesine baksın! ’den önce büyümüşler

40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve Başkan Erdoğan’ın dirayetiyle inleri darmadağın edilen Fetullahçı ihanet şebekesine yönelik polemikler ahlak sınırlarını aşıyor. kurulmadan önce 1999’da ’nün varlıkları: 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane, 500 öğrenci yurdu, 17 medya organı , TV istasyonu, 2 radyo, 1 banka, 1 sigorta şirketi.

FETÖ, AK Parti’den önce büyümüş!

Fetullahçı ihanet şebekesinin siyasi ayağına yönelik her tartışmayı 'ye fatura etmeye kalkışan zihniyetinin argümanlarını hakikatler çürütüyor. Yeni Akit'in haberine göre sızdığı hemen her sektörde AK Parti kurulmadan önce yapılanan 'nün sürecinde devasa bir imparatorluk haline geldiği, 1999 yılında medya, sivil toplum, iş dünyası, eğitim camiası gibi birçok alanda ülkeyi zehirli sarmaşık gibi sardığı kaydedildi.

BAĞDAŞTIRMA GİRİŞİMLERİ ÇÜRÜDÜ
darbe kalkışmasının 3'üncü yıldönümünde 'yi sabote eden CHP Grup Başkanvekili 'un sözleri tartışılmaya devam ediyor. "15 Temmuz, kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır" şeklinde sözler sarf eden ve AK Parti ile FETÖ'yü ilişkilendirme küstahlığına başvuran CHP'li Özkoç kamuoyunun her kesiminden tepki görmüştü. Özkoç'un paralelinde açıklama yapan CHP lideri ise, "3 yıl oldu, FETÖ'nün siyasi girişimi nerede?" sorusunu gündeme taşıdı. FETÖ'den tutuklanan Milletvekili 'nun serbest bırakılması için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri samimi bulunmazken, 17-25 Aralık sürecinde 'in davetiyle ABD'ye giden CHP'li Engin Özkoç'un hezeyanları TBMM'de tansiyonu yükseltmekten öteye gidemedi. FETÖ'nün AK Parti iktidarı döneminde güçlendiği yalanını her fırsatta dillendiren CHP kurmaylarının haddi aşan sözleri, gerçekler karşısında itibarsız kalıyor.

EN ÇOK 28 ŞUBAT'TAN NEMALANDI
40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı ihanet şebekesinin tüm inleri, CHP milletvekillerinin tüm engelleme çabalarına rağmen Başkan 'ın dirayetiyle darmadağın edildi. , emniyet, medya, sivil toplum, iş dünyası ve eğitim camiası başta olmak üzere her alanda yapılanan FETÖ iblisi, en stratejik oluşumlarını 28 Şubat sürecinde tamamladı. AK Parti'nin kuruluşundan önceki Demirel, Ecevit, Çiller, Mesut Yılmaz gibi siyasi figürlerin tamamıyla yakın ilişki kuran Fetullahçı çete, 1999 yılına kadar gizli imparatorluk hüviyetini kazandı. Fetullahçı yapılanma; 1979'da Sızıntı dergisini, 1986'da Zaman gazetesi ile FEM dershanelerini, 1993'te Samanyolu TV ve Burç FM radyosunu, 1994'te Ajansı ile Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nı, 1996'da gibi örgütsel uzantılarının tamamını faaliyete geçirdi.

AK PARTİ KURULMADAN BÜYÜDÜLER
28 Şubat sürecinde bütün İslami çalışmaları engelleyen Laikçi Kemalist cuntacıların kılına dahi dokunmadığı Fetullah Gülen'in kuruluşları, hiçbir engelle karşılaşmaksızın sinsi eylemlerini sürdürdü.

FETÖ, 1999 yılına kadar legal-illegal yüzlerce oluşumuyla tüm yurda yaydı. AK Parti'nin henüz kurulmadığı 1999 yılı itibariyle FETÖ'nün ülkemizdeki karanlık ağı kayıtlara şöyle geçti: 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane, 500 öğrenci yurdu, 17 medya organı - 250 bin tirajlı 1 gazete, TV istasyonu, 2 radyo, 1 banka, 1 sigorta şirketi.

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