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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:49

Son dakika: 'da teröre bir darbe daha

' da iç güvenlik operasyonları kapsamında,  terör örgütünün kırsal alandan gelerek  şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen,   mensubu etkisiz hale getirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da teröre bir darbe daha
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

' da iç güvenlik operasyonları kapsamında, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, mensubu etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır.

Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmiştir.

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