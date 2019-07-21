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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:02

Düzce'deki son durumla ilgili önemli açıklama!

Düzcenin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde arama çalışmalarına katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, son durumla ilgili açıklamada bulundu. 7 vatandaşın kayıp olduğunu hatırlatan Güllüoğlu, "2 vatandaşımıza ulaştık" dedi. İşte Düzce''de yaşanan sel baskını ve heyelan hakkında son durum!

Düzce'de sel baskını ve heyelanın ardından kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Uğurlu köyünde arama çalışmalarına katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazetecilere son durumla ilgili açıklama yaptı. 7 vatandaşın kayıp olduğunu hatırlatan Güllüoğlu, "2 vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Güllüoğlu şunları söyledi:

"Hayatı olağan haline koymaya çalışıyoruz. Önceliğimiz 5 vatandaşımıza bir an önce ulaşmak. Çalışmalar zor bir şekilde çamurun içinde devam ediyor. Arama kurtarma köpeklerimiz en büyük yardımcımız ancak çok çamur olduğu için zorlukla ilerliyoruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu (önde (sağda) ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ında aralarında bulunduğu heyet, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel ve su baskınlarından etkilenen Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

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