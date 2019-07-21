Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.07.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:02

yeni haftanın raporunu yayımladı! Çarşamba günü...

sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde a dönüşecek. Çarşamba günü ise başta olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Çarşamba günü...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri