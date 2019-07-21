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  • 21.07.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 19:14

Başı taşla ezilmiş halde bulunmuştu! Korkunç i tişört latacak

’ın Köşk ilçesinde 42 yaşındaki 4 çocuk babası ’in feci şekilde öldürülmesi olayı ile ilgili polisin önemli delillere ulaştığı öğrenildi. Dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan bir şahsın ise şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

Korkunç cinayeti tişört aydınlatacak

Polisin delil olarak dereden aldığı kanlı taş ile in meyana geldiği yere yakın bir evden aldığı yeni yıkanmış tişörtün Kriminal Dairesi tarafından inceleneceği öğrenildi.

Bilindiği gibi; Sabah saatlerinde Köşk çayı kenarında vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuş, cesedin de, İlçe merkezinde yaşayan elektrik ve su işleri ile uğraşan 42 yaşındaki 'e ait olduğu belirlenmişti. Olaydan sonra bölgede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve Köşk ilçe Emniyet Amirliği ekipleri bazı kişilerin ifadesine başvurdu.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Köşk çayı içerisinde cinayette kullanılan kanlı bir parke taşı ile olay yerine yakın bir bölgedeki evden yeni yıkanıp üzeri masa örtüsü ile kapatılarak serilmiş bir erkek şahsa ait tişörte el koydu.

Dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan bir şahsın ise cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

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