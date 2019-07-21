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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 00:53

'da İHA destekli terör operasyonu

'de İHA destekli operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu

'ın ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.



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