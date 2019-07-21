Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.





Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.