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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:12

Görev değişiklikleri ’de

ve ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları ’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı . Bölge Müdürü , İl Tarım ve Orman Müdürü ve İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı.

Görev değişiklikleri Resmi Gazete’de

ve na ve Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı . Bölge Müdürü , İl Tarım ve Orman Müdürü ve İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mere de görevden alındı.

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