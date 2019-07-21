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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 00:07

, 'daki terör saldırısını kınadı

, 'ın eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

TALİBAN ÜSTLENDİ
Pakistan'ın kuzeybatısındaki eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.

sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.



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