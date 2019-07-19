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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 01:35

'da operasyonu: 4 tutuklama

'da, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda,  hücre evlerinde saklandıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin TL, elbise dolabında 3 bin 740 TL, 2 bin ve 60 bilezik ele geçirildi.

Isparta'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sektör hizmetleri mesulü, Ege Bölgesi hususi ve sektör lise, doktora, mezun mesulleri yapılanması ile askeri okul ve polis akademisi sorumlusu, halen Isparta'nın güncel imamı olduğu ileri sürülen İhsan Ş., örgütün ili önceki genel muhasebecisi ve Isparta güncel muhasebecisi Burhan A., Ege Bölgesi ve askeri lise hususi sorumlusu ve Isparta'da Ali K. olarak örgütün eğitim alanında faaliyetlerini yürüten güncel eğitim danışmanı Şifa K. yakalanarak gözaltına alındı.

TAVAN ARASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında Şifa K.'nin eşi Fatma Nur K. ise İzmir'de yakalandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin TL, elbise dolabında 3 bin 740 TL, 2 bin ve 60 bilezik ele geçirildi. Ayrıca oyuncak arabaların içlerine gizlendiği tespit edilen çok sayıda dijital örgütsel materyal de ele geçirildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' da kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


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