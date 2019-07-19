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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 21:50

'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

'de, terör örgütü /'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü /'nın deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, 'ye eylem amaçlı girdiği ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Sait D., Terörle Mücadele () ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Sait D., bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demir, tutuklandı.


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