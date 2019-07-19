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'de felaketi!

’de , ve heyelana yol açtı. ve dereler taştı. Araçlar suya gömülürken, köy yolları ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 69 kişi helikopterle kurtarıldı. 4’ü çocuk 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı...

'Sel'aket!
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca İlçeleri tam bir afet yaşadı. Bölgede etkili olan , ve heyelana yol açtı. ve dereler taştı. Araçlar sel sularına gömülürken, köy yolları kapandı. Evler ve tarım alanları sular altında kaldı. Bölgede çok sayıda vatandaş evlerinde ve tarım alanlarında mahsur kaldı. Cumayeri'nde bulunan rafting tesisinde konaklayanlar da bungalov evlerin çatısına çıktı. , 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma operasyonu başlattı.




Mahsur kalan toplam 69 kişi, 5 helikopterlerle kurtarıldı. hastaneye kaldırılan vatandaşlar, "Ölümle burun buruna geldik" açıklamasını yaptı. 4'ü çocuk 7 kişi hakkında ise kayıp ihbarı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afette zarar gören vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıkladı.



Helikopterle kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.​


ŞABAN YILMAZ

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