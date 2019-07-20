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  • 20.07.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 11:42

'ın Tosuncuk'u 'ın karakutusu konuştu: İşi bitince kimseye acımazdı

soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 30 yaşındaki , cezaevinde gelen ‘iş tekliflerini’ ve ’a dair detayları anlattı. Cumhur, ‘Tosuncuk’ diye anılan Aydın için “Yüksek egosu vardı. İşi bittiği adama saygısı da biter, acımazdı” dedi.

Cudi Cumhur, Çiftlik Bank'ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a yakın çalışıyordu. Ondan gelen talepleri yerine getiriyor, yeni gelişen durumları da Aydın'a raporluyordu. Aydın ile birlikte Arjantin'e gitti. Çiftlik Bank benzeri bir sistemi orada da kurmak için 5.5 ay çalıştılar. Bürokrasiye takılınca geri döndüler. Daha sonra aralarında sorun çıkınca Çiftlik Bank'tan ayrıldı. 23 Nisan 2018'de İstanbul'da yakalandı. Maltepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki yaklaşık 15 aylık tutukluluğun ardından 4 Temmuz'da diğer tutuklu sanıklarla birlikte tahliye edildi. Hürriyet''in haberine göre bendisini "Çiftlik Bank'ın yazılım elemanı" olarak tarif eden Cudi Cumhur, cezaevinde kendisine gelen iş tekliflerini ve Mehmet Aydın'la ilgili detayları şöyle anlattı:

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