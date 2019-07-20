Cudi Cumhur, Çiftlik Bank'ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a yakın çalışıyordu. Ondan gelen talepleri yerine getiriyor, yeni gelişen durumları da Aydın'a raporluyordu. Aydın ile birlikte Arjantin'e gitti. Çiftlik Bank benzeri bir sistemi orada da kurmak için 5.5 ay çalıştılar. Bürokrasiye takılınca geri döndüler. Daha sonra aralarında sorun çıkınca Çiftlik Bank'tan ayrıldı. 23 Nisan 2018'de İstanbul'da yakalandı. Maltepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki yaklaşık 15 aylık tutukluluğun ardından 4 Temmuz'da diğer tutuklu sanıklarla birlikte tahliye edildi. Hürriyet''in haberine göre bendisini "Çiftlik Bank'ın yazılım elemanı" olarak tarif eden Cudi Cumhur, cezaevinde kendisine gelen iş tekliflerini ve Mehmet Aydın'la ilgili detayları şöyle anlattı: