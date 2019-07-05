Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Paraları böyle yiyor
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
05.07.2019 11:58
- Son Güncelleme: 05.07.2019 12:26
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor. 'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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