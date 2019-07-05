Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiyi milyonlarca lira dolandırıp Uruguay'a kaçtı. Çiftlik Bank'ın "Tosuncuk"u, daha sonra Dubai'de tatil yaparken ortaya çıktı. Aydın lüks yaşamına devam ederken, 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 7. celsesi ise dün görüldü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Mağdurlar da söz alarak, sisteme para yatırdıklarını ve belli bir miktarını çekebildiklerini söyleyerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.
25 EYLÜL'E ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, adli kontrol kararı ile tahliyelerine karar verdi. Haklarında yakalama emri bulunan sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Eylül 2019 tarihine ertelendi.
25 EYLÜL'E ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, adli kontrol kararı ile tahliyelerine karar verdi. Haklarında yakalama emri bulunan sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Eylül 2019 tarihine ertelendi.
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