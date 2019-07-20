Af yasası son dakika: 20 Temmuz genel af ve ceza indirimi ne zaman belli olacak? Af Meclis'e geldi mi?

Af yasası ne zaman belli olacak? Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği ceza indirimi ve af konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası binlerce kader mahkumu ve ailesi gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Peki, af yasası çıkacak mı? Af Meclis'e geldi mi? İşte 20 Temmuz genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi… Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor.

Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak.

Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var.

Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor.

Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda.

Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur." dedi.