Mehmet Aydın, 'Tosun' lakabıyla anıldı. "Çiftlik Bank" adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırdı. Topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle aranan Tosun, yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ise Nisan 2018'de tutuklandı.
40 BİN DOLAR RÜŞVET
Firari Aydın ve Yurdakul'a ait yazışmalar incelemeye alındı. Aydın'ın Yurdakul ile Facebook üzerinden yazıştığı ve sistemde 6 günde 3 milyon TL kaybettiği için "Uykumu kaçırıyor" dediği ortaya çıktı. Yurdakul ile kardeşi Özgür Yurdakul'un e-posta üzerinden konuşmalarına da ulaşıldı. 29 Mart 2018 tarihli yazışmalarda, Türkiye'ye dönme planı yapan Yurdakul'un, kardeşinden yardım istediği anlaşıldı. Özgür Yurdakul ise 40 bin dolar rüşvet karşılığında ağabeyinin kurtulmasını sağlayabileceğini yazdı. Bir başka yazışmada ise Yurdakul'nun kardeşiyle Bitcoin işine girme planları yaptığı bilgisi yer aldı.
ÇALDIĞI PARALARLA ŞİRKET KURMUŞ
Yurdaku'lun tutuklanmadan önce Tosun ile Facebook'tan mesajlaştığı belirlendi.
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