Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurdu. Pentagon'un açıklamasında dikkat çeken bir detay daha var. Açıklamada Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla kendilerinin de milyonlarca dolar zarar göreceği aktarılıyor.

Pentagon'un açıklamasında, Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla kendilerinin de 500 ila 600 milyon dolar zarar göreceği aktarılıyor.

"PARÇA AÇIĞINI DOLDURMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak. Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor ve askeri ilişkimiz güçlü. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor. Türkiye'nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız."

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 937 PARÇA VAR

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları ABD'nin F-35'lerine parça üretiyor.

Türkiye'de F-35 için üretilen 937 parça var.

Pentagon skandal Türkiye kararını duyurdu!

Bu parçalar her ne kadar dışarıdan temin edilebilecek gibi olsa da Türkiye, bu pazarda tek ve lider konumunda.