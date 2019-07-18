İşte F-35'lerin bir numaralı rakibi SU-57! Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?
ABD Savunma Bakanlığı, skandal bir kararla Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alındığını duyurdu. Rus yapımı S-400'lerle F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağı konusunda Ankara ile birçok görüşme yaptıklarını belirten Lord, "Bu iki sistem birbirleriyle uyumlu değildir." dedi. S-400 sistemlerinin, F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini vurgulayan Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya'dan Türkiye'ye son dakika bir savaş uçağı teklifi geldi. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizi sonrası, gözler bir kez daha SU-57'lere çevrildi. Tıpkı Patriot hava savunma sistemi gibi F-35'lerin de alternatiflerinin değerlendirilebileceği açıklanırken, akıllara Rus SU-57 savaş uçakları geldi. Peki Rus SU-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri....
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.
Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.
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Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.
BEŞİNCİ NESİL AVCILAR
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Su-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.