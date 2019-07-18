İşte F-35'lerin bir numaralı rakibi SU-57! Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

ABD Savunma Bakanlığı, skandal bir kararla Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alındığını duyurdu. Rus yapımı S-400'lerle F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağı konusunda Ankara ile birçok görüşme yaptıklarını belirten Lord, "Bu iki sistem birbirleriyle uyumlu değildir." dedi. S-400 sistemlerinin, F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini vurgulayan Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya'dan Türkiye'ye son dakika bir savaş uçağı teklifi geldi. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizi sonrası, gözler bir kez daha SU-57'lere çevrildi. Tıpkı Patriot hava savunma sistemi gibi F-35'lerin de alternatiflerinin değerlendirilebileceği açıklanırken, akıllara Rus SU-57 savaş uçakları geldi. Peki Rus SU-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri....

18.07.2019 09:45 - Son Güncelleme: 18.07.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





