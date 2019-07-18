Son dakika gelişmesine göre, Savunma Bakanı Akar, F-35 'lere ilişkin açıklama yaptı. Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Akar, "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.

"MEŞRU BİR GEREKÇEYE DAYANMIYOR"

Hulusi Akar, "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Akar Erbil'deki alçak saldırıya ilişkin de açıklama yaptı. Akar, "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." dedi.