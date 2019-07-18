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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:16

KYK son dakika! , af mı gelecek? Son durum nedir?

KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. KYK borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar son gelişmeleri yakından takip etmeye başladılar. Peki, , af mı gelecek? Son durum nedir?

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna af konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olan 342 bin vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Kanun teklifinde, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçlarına af konusunda son durum nedir? İşte detaylar...

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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