AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun skandal FETÖ açıklamasına çok sert yanıt verdi.

Çelik yaptığı açıklamalar şöyle;

"Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi "FETÖ'nün siyasi ayağı" olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz.

Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır.

Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez.

Her kesimden vatandaşımız ve Saadet Partisi tabanındaki kardeşlerimiz o hain darbe girişimine canları pahasına direndiler. SP genel başkanının iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii SP'li kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır.

15 Temmuz günü Gazi Meclis'te FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi, ortak tavır alınması gereken yerde, CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası SP genel başkanının sahasında görüyoruz.

"BU SORUMSUZ AÇIKLAMALAR BİR ELEŞTİRİ DEĞİLDİR"

Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere katkı verme sonucu doğurur.

"FETÖ İLE MÜCADELE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMİŞTİR"

AK Parti, FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, FETÖ ile mücadeleye her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi kurumsallaştıran en güçlü siyasi partidir. Sn Cumhurbaşkanımız sayesinde FETÖ ile mücadele bir devlet politikası haline gelmiştir.

FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır.

SP genel başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır.

"İFTİRA, SORUMLU BİR SİYASET TARZI DEĞİLDİR"

FETÖ'nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir."