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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:44

Son dakika: 'de operasyonu

'in Tarsus ilçesindeki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Yusuf A. gözaltına alındı.

Mersin'de sahte içki operasyonu

'in Tarsus ilçesindeki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yusuf A'nın, kaçak ve sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, farklı markalarda 102 şişe etil alkol, 234 çeşitli alkol kitleri, 13 malt aroması, 6 anason aroması ile etil alkolden yapılmış 4 şişe viski, 3 şişe likör ve 2 şişe rakı ele geçirildi.

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