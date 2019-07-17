EYT yasası ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler oldukça en güncel haberleri sizler için veriyoruz.

Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı.