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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:50

EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!

'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi! Dün toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı.

EYT yasası ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler oldukça en güncel haberleri sizler için veriyoruz.
Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı.

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