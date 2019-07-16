Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.



PENTAGON'DA PEŞ PEŞE ERTELEMELER

Türkiye'ye teslim edilen S-400'lerle ilgili geçtiğimiz cuma günü basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuş, ancak 1 saat sonra toplantı iptal edilmişti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ KEZ İPTAL

ABD Savunma Bakanlığı bu kez, 15 Temmuz'da Türkiye saatiyle gece 00:00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurmuşken, yarım saat sonra toplantının iptal edildiği açıklandı.





AMERİKALI GAZETECİ: "İŞLER İYİYE GİTMİYOR"

Ulusal güvenlik üzerine yazılarıyla tanınan ABD'li gazeteci Paul McLeary de sosyal medya hesabında, "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını, yarım saaat sonra ikinci kez iptal etti. İşler iyiye gitmiyor" ifadelerini kullanarak durum analizinde bulundu.