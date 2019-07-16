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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 08:35

malzemelerini taşıyan 10. uçak Mürted'e indi

Son dakika haberi... ve malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak ’na indi. Öte yandan Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından, yapılması beklenen basın toplantısını ikinci kez erteledi.

Ve 10. uçak Mürted'e indi

nca i malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın 'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.




PENTAGON'DA PEŞ PEŞE ERTELEMELER
Türkiye'ye teslim edilen S-400'lerle ilgili geçtiğimiz cuma günü basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuş, ancak 1 saat sonra toplantı iptal edilmişti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ KEZ İPTAL
ABD Savunma Bakanlığı bu kez, 15 Temmuz'da Türkiye saatiyle gece 00:00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurmuşken, yarım saat sonra toplantının iptal edildiği açıklandı.

AMERİKALI GAZETECİ: "İŞLER İYİYE GİTMİYOR"
Ulusal güvenlik üzerine yazılarıyla tanınan ABD'li gazeteci Paul McLeary de sosyal medya hesabında, "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını, yarım saaat sonra ikinci kez iptal etti. İşler iyiye gitmiyor" ifadelerini kullanarak durum analizinde bulundu.

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