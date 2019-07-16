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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 08:20

Son dakika: Sancaktepe'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi

Son dakika... 'da bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. da bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe Emek Mahallesi, Caddesi'nde bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi.

da bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile yakındaki hastanelere sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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