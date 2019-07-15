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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:50

Son dakika: ve i'ni taşıyan 8. uçak Mürted'e indi

ve malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak ’na indi.


Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığınca ve i malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. Bu kapsamda, sekizinci uçak 'na indi.


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