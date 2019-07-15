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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:42

sevkiyatında dikkat çeken görüntü! İlk kez görüntülendi

'nin 'dan satın aldığı hava savunma sisteminin teslimatı devam ediyor. Teslimat kapsamında 'ne iniş yapan 9. uçaktan füze rampası indirildi.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Üssü'ne indi.

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