15 Temmuz'dan sonra hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Hiçbir darbe, yapanın yanına kar kalmadı, bundan sonra da kalmayacaktır.
Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün adresi Konak Meydanı oldu. İzmirliler, anma programı için alana koştu.
TÜRKİYE, 15 TEMMUZ DEMOKRASi VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE TEK YÜREK CUMHURLA OMUZ OMUZA
Türk milleti, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini bastırıp tarihe geçti. 82 milyon, demokrasi zaferinin 3. yıl dönümünde yine tek yürekti
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gazi ve şehit yakınlarıyla omuz omuza verdi. Dünyaya mesajı ise netti: Kimse bu millete diz çöktüremez.
FETÖ, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkıştı. 82 milyon, tankların ve tüfeklerin önüne yattı. Hainleri durdurarak milli iradeye sahip çıktı. 251 şehit ise birer kahraman olarak tarihe yazıldı. Hain girişimin ardından 3 yıl geride kaldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında törenler yapıldı. Ankara'daki ilk tören Beştepe'de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'nin önünde 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle kucaklaştı. Şehit yakınları ve gazilerle yürüyen Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı. Erdoğan ardından Millet Camii'nde şehitler için okunan mevlide ve Gazi Meclis'teki törene katıldı.
SON NOKTA NİSAN 2020
Erdoğan daha sonra bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Kimse bu millete diz çöktüremeyecek. S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler. 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedef Rusya ile ortak üretim yapmak" dedi. Başkan Erdoğan, Ankara'daki etkinliklerin ardından İstanbul'a geçti. Direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda halka hitap etti: 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir.
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI
BAŞKAN Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı. Erdoğan, "Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır" dedi. 251 şehidin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı müzede, 15 Temmuz gecesine ait çok sayıda malzeme de yer alıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz etkinliğine katıldı.
MİNNETTARIZ ASTSUBAY
Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, gözünü kırpmadan vatan için canını siper etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'ye öldürüp 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi. 17 hain kurşunla şehit edildi. Aradan 3 yıl geçti. Vatandaşlar, kahraman askerin memleketi Niğde'nin Bor İlçesi'nde bulunan mezarına akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, mezara karanfiller bırakıp dualar etti.
GÖKDELENLER KIRMIZI-BEYAZ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'daki gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı.
VATAN SEVDASI
Adanalı polis memuru Sevda Güngör, darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerin bombaladığı Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda şehadete ulaştı. Kahraman polisin annesi Nural ve babası Mehmet Güngör, şehit kızlarının hatıralarıyla yaşadı. Evlerinin bir odasını kızlarının fotoğraflarıyla donatan çift, "Şehit kızımız hiç ölmemiş gibi hissediyoruz. Onun hatıralarıyla avunuyoruz. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.
9 SAÇMA VE 1 MERMİYLE YAŞIYOR
ORDU'DA yaşayan Dursun Cuni (33), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı sokağa çıktı. O gece bacağından ve göğsünden yaralanarak gazilik unvanını aldı. Vücudunda 9 saçma ve 1 mermi ile yaşayan Cuni, "Canım vatana feda olsun" açıklamasını yaptı.
ELİNE BAYRAĞI ALAN HAVALİMANINA KOŞTU
15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer adresi de direnişin simge yerlerinden biri olan Atatürk Havalimanı'ydı.
Eline Türk bayrağını alan on binlerce vatandaş, dev buluşma için havalimanına aktı. Halka hitap eden Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.
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