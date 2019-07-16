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15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için milyonlarca vatandaş meydanlara akın etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu. Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

16.07.2019 00:13 - Son Güncelleme: 16.07.2019 00:13
15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında 15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu.

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Türkiye yeniden meydanlarda! Asım'ın nesli ayakta

Buluşmanın gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki apronda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, Erdoğan'a destek tezahüratları yaptı.

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